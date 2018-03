Zo krijg je volgens deze vrouw 100 items mákkelijk mee in je handbagage

‘Ik ga op reis en ik neem mee…’ Nou niet zoveel, want je moet je aan de afmetingen van dat kleine koffertje houden. Deze vrouw laat zien dat er meer in je handbagage gaat dan je denkt.

Wil je het liefst ook voor elke gelegenheid een setje mee? Volg dan eens de instructies van Rachel Grant. De voormalig Bond-girl heeft al veel gereisd in haar leven en dus aardig wat ervaring in het inpakken van haar koffer. Rachel krijgt dan ook wel meer dan 100 (!) items in haar piepkleine handbagage. Daar kunnen we nog wat van leren!

Bron: NSMBL | Beeld: Shutterstock