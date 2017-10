Halloween must-have: Primark komt met geweldige Disney kostuums

Modeketen Primark lijkt precies te weten wat ons hartje begeert want ons wensenlijstje bij deze winkel groeit gestaag. Werden we vorige week al gek vanwege de té schattige kerstlijn van Disney, deze week is er iets nieuws dat ons hartje sneller doet kloppen. Naar verluidt komt de keten met een aantal geweldige Disney Halloween kostuums!

Het internet wordt gek, want dit jaar kun jij zomaar de allerleukste Halloween outfit scoren. Je wilt toch goed voor de dag komen op het spannendste feestje van het jaar en het vinden van een outfit kan vaak een hele opgave zijn. Jij hoeft je niet langer druk te maken, want jouw perfecte outfit scoor je dit jaar gewoon bij Primark.

Je kunt er namelijk jurken kopen van je favoriete Disney-heldinnen. Belle, Tinkerbell, Cruelle de Vil of Minnie Mouse, genoeg keuze dus. Het prijskaartje is ook nog plezierig, de jurken kosten ongeveer 15 euro.

Op dit moment zijn de jurken alleen nog gespot in Engeland, maar wij verwachten dat ze ook hier binnenkort in de rekken hangen!

Bron: Disneyfind