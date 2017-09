Gwenn uit Heel Holland Bakt zwaar onder vuur na uitzending

Gwenn maakte gisteravond diepe indruk op Janny en Robèrt met zijn meloentaart. De thuisbakker vertelde een persoonlijk verhaal bij zijn creatie, maar ligt na afloop van de uitzending flink onder vuur. De meloentaart blijkt helemaal niet zo origineel te zijn.

De deelnemer van Heel Holland Bakt 2017 gooide hoge ogen met zijn baksel. De meloentaart is een ode aan zijn vader, die fan was van André van Duin’s typetje Joep Meloen. Daarom heeft Gwenn zijn creatie de naam ‘Joep Meloen Taart’ genoemd. De jury was erg te spreken over de taart.

Plagiaat?

Dat geldt niet voor sommige kijkers. Gwenn is namelijk helemaal niet zo origineel met zijn meloentaart. Dezelfde taart is al eens gebakken in het Britse programma The Great British Bake Off, waar Heel Holland Bakt een Nederlandse versie van is. “Waar heb ik die cake eerder gezien?” vraagt een oplettende kijker zich af. Omroep MAX heeft laten weten er geen kwaad in te zien en noemt het komkommernieuws.

