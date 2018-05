Deze GTST-ster keert terug en is volgende week weer te zien in de soap

Ruim twee maanden geleden vertrok ze uit Meerdijk, maar nu komt het GTST-personage weer terug. We hebben het natuurlijk over niemand minder dan… Lana Langeveld! Volgende week klopt de dochter van Sjors weer aan bij haar moeder, zo verklapt Faye Bezemer – die de rol van Lana speelt – op Instagram.

Omdat het al een tijdje niet meer boterde tussen Lana en haar moeder Sjors, besloot het tienermeisje haar spullen te pakken en Meerdijk te verlaten. Maar weg blijven doet Lana niet; volgende week is ze alweer te zien in GTST. ‘Guess who’s back, 23 mei om 20.00′, schrijft Faye bij een foto waarop haar kleedkamer te zien is.

Getuige

Na de dood van Jan Maes hield Lana de lippen stijf op elkaar, maar werd ze steeds rebelser. Ze was getuige van de moord, maar daar weet haar moeder tot op de dag van vandaag niets van af. Sjors en Lana lagen continu met elkaar in de clinch en Sjors kon maar niet achterhalen waarom haar dochter zo dwars lag. Na een flinke ruzie was de maat vol: de tiener besloot een tijdje bij haar grootouders te gaan logeren.

Wat nu?

De grote vraag is nu natuurlijk: gaat Lana de waarheid vertellen en een boekje opendoen over de avond waarop Jan Maes is overleden? De tijd zal het leren en gelukkig hoeven we dus niet al te lang te wachten op deze ontknoping.

