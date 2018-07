Zou het? Fans denken dat déze voormalige GTST-ster meedoet aan ‘Expeditie Robinson’

Nu de opnames van het gloednieuwe seizoen van ‘Expeditie Robinson’ zijn begonnen, beginnen de eerste geruchten binnen te druppelen. Deze week lekten er al een aantal beelden uit en nu denken fans te weten wie de eerste kandidaat is.

Luisteraars van RTV West gokken dat voormalig GTST-ster Bas Muijs te zien zal zijn in het nieuwe seizoen van ‘Expeditie Robinson’. Hij is namelijk al weken niet meer te horen op de radio. ‘Wegens een welverdiende vakantie’, klinkt het vanuit de radiozender, maar dat gaat er bij de fans niet in. Zo wordt gespeculeerd dat-ie zou kampen met gezondheidsproblemen óf dat-ie ontslagen is wegens tegenvallende luistercijfers. Op Instagram heeft Bas Muijs in elk geval ook al een tijdje niets meer gepost, terwijl hij voorheen wel met enige regelmaat een fotootje deelde.

Wie o wie?

De makers van ‘Expeditie Robinson’ laten nog niets los over de kandidaten die aankomend seizoen te zien zullen zijn, dus voor nu zullen we het moeten doen met het statement van RTV West. To be continued!

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP