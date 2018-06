Hoewel Guido Spek onlangs nog zei dat er wel het een en ander te combineren valt in zijn carrière, lijkt het er toch op dat hij afscheid gaat nemen van GTST. Zijn personage, Sjoerd Bouwhuis, heeft namelijk al een tijdje het idee om op wereldreis te gaan en zal die plannen binnenkort gaan waarmaken.

Met de spannende cliffhanger in het verschiet is er een hoop reuring in soapdorp Meerdijk. Het ene na het andere personage keert terug, maar helaas zullen we ook afscheid moeten nemen van in elk geval één geliefd gezicht.

Late Lente

Toen bekend werd dat Guido Spek een hoofdrol had gekregen in de theatervoorstelling ‘Late Lente’, begon de geruchtenmolen direct op volle toeren te draaien. Want zou dat betekenen dat de acteur niet meer in de dagelijkse soap te zien zal zijn? ‘Het zal een achtbaan worden maar ik denk dat er nog wel meer te combineren valt’, zei hij destijds tegen AD. ‘Ik zat laatst te denken dat ik al langer in GTST speel dan op school heb gezeten. Nu leek vooral die middelbare school wel episch lang. Maar nee, GTST verveelt zeker niet. De verhaallijnen, mijn collega’s. En bijzonder dat je al zolang iets maakt met een bepaalde groep mensen op dezelfde locatie, maar wat toch elke keer weer nieuw is.’

Het leek er dus op dat Guido Spek gewoon in GTST te zien zou blijven maar met de wereldreis van Sjoerd op de planning, is dat tóch een stuk onzekerder. Of zijn vertrek definitief is, is niet bekend.

Cliffhanger

Volgende week vrijdag, op 6 juli, wordt de cliffhanger van GTST uitgezonden. En stukje bij beetje wordt er meer bekend over de laatste aflevering van het seizoen. Zo heeft Anouk Maas, die de rol van Zoë Xander vertolkt, al een boekje opengedaan en hebben Videoland-abonnees (die de soap vooruit kijken) al kunnen zien hoe er iets héél onverwachts (pas op, spoilers!) gaat gebeuren…

Bron: GTST Courant | Beeld: GTST, ANP