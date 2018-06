Farah is kort geleden overleden, Stanley heeft soapstad Meerdijk na een korte terugkomst weer verlaten en ook Sam zal binnenkort niet meer te zien zijn in GTST. Je zou haast denken dat er niet veel mensen overblijven, maar er komen gelukkig ook nieuwe personages voor terug. Of in dit geval: een oude bekende.

Zo’n twee jaar geleden verruilde hij het roerige Meerdijk voor Kenia, om ontwikkelingshulp te verrichten en een nieuw bestaan op te bouwen. We hebben het natuurlijk over Tim Loderus, gespeeld door Beau Schneider. Mis jij ‘m al sinds hij afscheid heeft genomen van GTST? Goed nieuws, want binnenkort kunnen we het personage weer in Meerdijk verwachten.

Verrassing

Omdat Aysen en zijn broertje Sjoerd binnenkort in het huwelijksbootje stappen, kunnen we binnenkort weer een glimp opvangen van Tim. Dat hij komt overgevlogen vanuit Kenia is een verrassing voor Sjoerd; op initiatief van Kimberly, Noud en Lucas. En dat zal hij ongetwijfeld hartstikke leuk vinden, maar of Sjors ook zo blij zal zijn met zijn terugkomst, is nog maar de vraag. Haar huwelijk met Tim liep namelijk stuk omdat zij zijn emigratieplannen destijds niet zag zitten.

Bliksembezoek

In november 2016 kwam Tim al even terug naar Meerdijk, om een bliksembezoek te brengen aan zijn familie. Nu zal hij vanaf woensdag 13 juni weer te zien zijn in de soap. En of hij dit keer langer blijft, zal de tijd moeten leren.

