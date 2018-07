Lekker lijstje met GTST-logica: alle bizarre bruiloftsrampen op een rij

Trouwen in het pittoreske dorpje Meerdijk? Het klinkt als een prachtig sprookje, maar niets is minder waar. De huwelijken in GTST lijken namelijk wel vervloekt. Van moordpartijen en ontplofte caravans tot aan oplichtingspraktijken en dramatische ongelukken.

Lees ook: Lekker lijstje met GTST-logica: zó jong horen deze personages eigenlijk te zijn

Na weken van voorbereiding staat het GTST-huwelijk van Sjoerd en Aysen eindelijk voor de deur. Maar als je al stiekem vooruit hebt gekeken, dan weet je dat het niet helemaal loopt zoals de bedoeling is. Gelukkig zijn zij niet de enige bij wie het huwelijk volledig in de soep liep. Deze trouwerijen zijn ons het meest bijgebleven.

Moordpartijen

Het ‘verwende’ prinsesje Nina Sanders kan beter van het altaar vandaan blijven. In de cliffhanger van 2011 trouwde Nina Sanders met haar grote liefde Noud Alberts, maar haar feest werd bruut verstoord door de krankzinnige Wiet. Zij besloot namelijk als huwelijkscadeautje een pistool mee te nemen om de bruid te vermoorden. Dat mislukte, maar huishoudster Rosa wist niet te ontkomen aan de ingestorte feesttent. Zij overleed enkele dagen later in het ziekenhuis onder luid gesnotter van haar soapdochter Lorena.

Vijf jaar later stapte Nina opnieuw in het huwelijksbootje met Bing. Noud probeerde hier nog een stokje voor te steken, maar helaas kwam hij te laat. Toch kwam hij er met deze actie niet ongestraft vanaf; Sacha, destijds nog zijn vriendin, hoorde zijn liefdesbetuigingen aan het adres van zijn ex. In tranen stapte ze de feestelijke caravan – die bedoeld was voor het bruidspaar – in en laat dat nu net haar einde betekenen. De caravan wordt meegenomen door Rover, Sam, Sjoerd, Anna en Job voor een roekeloze rit richting De Rozenboom, maar ontploft onderweg met haar erin.

Schot in de roos

Iets langer geleden is de moordpartij op Simon Dekker. In seizoen 13 keert hij voor de tweede keer terug naar Meerdijk om te trouwen met zijn grote liefde Esther. Ondanks dat Janine nog diepe gevoelens voor hem koestert, maar dit is helaas niet wederzijds. Of toch wel? Bij het altaar is er een lichte twijfel bij Simon Dekker te zien, maar voordat hij dat überhaupt kan uitspreken, klinken er geweerschoten en ligt dokter Simon voor dood op de grond. De dader blijkt de broer van Yasmin Fuentes – die het eigenlijk gemunt heeft op Stefano Sanders. Maar in een ultieme poging van Yasmin om dit tegen te houden, is het Simon die door de kogels wordt geraakt.

Laura Selmhorst

Die arme Laura is al vanaf aflevering één te zien, maar heeft nooit de liefde van haar leven gevonden. Ze dacht het even: met Robert, haar zoon Dennis (ja, echt!) en Rutger Goedhart. Met die laatste stond Laura op het punt te gaan trouwen, toen de scherpe journalist Janine een verontrustende ontdekking deed. Het huwelijk werd afgeblazen – wel door Rutger zelf – en voordat hij het goed en wel wist, kreeg de ‘Slechthart’ een haardpook tegen zijn hoofd door Laura’s zoon Sil.

Nog meer rampen

Dit lijstje kan nog veel langer worden: denk maar aan het huwelijk van Julian en Alexandra. Hij trouwde met haar voor een verblijfsvergunning, maar voordat het jawoord was uitgesproken, kwam Alexandra’s baas Joop de Zwart binnen met een pistool. Hij schoot wat om zich heen, waarna Alexandra dood op de grond viel. Ook Ludo en Janine komen er met hun vele huwelijken niet onopgemerkt vanaf. Eén van hun laatste pogingen liep in de soep doordat Ludo’s dochter Amy de stallen opblies om haar halfzus Nina te vermoorden. Gelukkig heeft hen dat niet weerhouden om het nog een keer te proberen: inmiddels hebben ze elkaar weer helemaal gevonden, maar de vraag is voor hoelang…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: GTST, RTL