Grotere hotelkamer? Op deze manier kun je een (gratis) upgrade krijgen

Een gratis upgrade willen we allemaal wel. Toch durven we er vaak niet naar te vragen omdat we bang zijn dat het bakken met geld kost. Zo krijg je (misschien wel gratis) een grotere hotelkamer.

De experts van hotels.com geven dé tip om zonder extra kosten royaler te overnachten. Vraag om een kamer op een hogere verdieping en dan het liefst ook nog om eentje op de hoek. Waarom nu precies hierom vragen? Deze hoekkamers zijn vaak net iets groter dan de normale variant, terwijl je er wel evenveel voor betaald. En zo hoog zitten helpt om minder last te hebben van allerlei omgevingsgeluiden. Gratis en voor niets lekker veel rust en ontspanning dus. Heerlijk!

Bron: Libelle | Beeld: iStock