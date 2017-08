Grootste fietsenstalling van de wereld staat in deze Nederlandse stad

Het is geen geheim dat Nederland bekend staat als hét land van de fietsen. Het stallen van je tweewieler op het station is dan ook een mission impossible. In Utrecht gaat dat vanaf vandaag echter een tikkeltje makkelijker, want daar is vanochtend het eerste deel van de grootste fietsenstalling ter wereld geopend.

Lees ook: Gezinsvlogger Christien:’Wanneer mag je kind alleen naar school fietsen?’

Dit eerste deel van de fietsenstalling biedt al plek voor ruim 6000 (!) fietsen. Na de zomer wordt de grote stalling uitgebreid tot maar liefst 7500 plekken, maar als de stalling klaar is kunnen er welgeteld 12500 fietsen gestald worden. Daarmee moet het dagelijkse probleem van een tekort aan plaatsen voorgoed opgelost zijn.

Deze nieuwe stalling biedt vier keer zoveel plek dan de oude stalling op het Jaarbeursplein te Utrecht. De nieuwe stalling telt drie verdiepingen, waarvan er eentje speciaal gereserveerd is voor abonnementhouders. Met een abonnement ben je dus sowieso verzekerd van een veilig plekje voor je stalen ros.

Wil je niets meer missen van Flair deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x Flair voor 10 euro!

Bron: RTV Utrecht