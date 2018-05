Met de zomermaanden in aantocht komt voor velen de zonovergoten vakantie óók een stapje dichterbij. We stappen massaal in het vliegtuig naar een fijne bestemming, en hoewel het vooruitzicht van die vakantie hartstikke lekker is, kunnen tijdens de reis er naartoe nog weleens de nodige ergernissen opspelen.

De medepassagier die de hele reis naast je ligt te snurken, een baby die niet stopt met huilen en iemand die smakkend z’n eten naar binnen werkt: in het vliegtuig zijn er nogal wat dingen waar je je aan kunt ergeren. De Australische reiswebsite AirlineRatings.com ging op onderzoek uit en ontdekte wat passagiers het meest irriteert.

Niet fris

Maar liefst 5.300 lezers hebben antwoord gegeven op de vraag wat ze het vervelendst vinden tijdens een vliegreis. Wat blijkt? Met 78 procent van de stemmen ergeren vliegtuigpassagiers zich het meest aan mensen die niet fris ruiken, gevolgd door luidruchtige kinderen en medepassagiers die met hun stoel te ver achterover leunen.

Top 10

Benieuwd naar de volledige top 10? Die vind je hieronder.

Stinkende medepassagier (78 procent) Luidruchtige, rondlopende kinderen (69 procent) De medepassagier voor je die met z’n stoel achterover leunt (65 procent) De armleuningdief (60 procent) De medepassagier die te lang in het gangpad blijft hangen om handbagage op te bergen (55 procent) De frequente plasser die je telkens ‘dwingt’ op te staan (50 procent) De oneindige (onbekende) prater (48 procent) De actieveling die niet stil kan blijven zitten (45 procent) De medepassagier die overal probeert voor te dringen (42 procent) Degene die per se aan het raam wil zitten terwijl het jouw plek is (39 procent)

Bron: GVA.be | Beeld: iStock