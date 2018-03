Voor de echte snoepkont: dit paasei weegt bijna een kilo

Kun je rond Pasen geen genoeg krijgen van al die lekkere chocolade-eieren? Met deze gigantische variant van bijna een kilo ben je wel even zoet.

‘The Solid Chocolate Company’ vond dat het klaar moest zijn met al die holle paaseieren en het bedrijf besloot daarom om het ei volledig op te vullen. Het resultaat? Een heerlijke traktatie van wel 14 centimeter hoog die uit 42 losse blokken chocolade bestaat. Dit massieve gevaarte weegt dan ook niet niets: je kunt rekenen op zo’n 750 gram per ei. Ook kun je zelfs nog kiezen in welke smaak je deze lekkernij het liefst opsmikkelt. Er is karamel melk, puur, wit, melk en Colombiaans.

Prijzig

Voor al die chocolade betaal je dan ook wel wat meer. Een paasei kost namelijk 25 pond, omgerekend zo’n 28 euro. Maar dan heb je ook wel echt wat. Hebben? Je bestelt ‘m hier of hier. Smullen maar!

Bron: NSMBL | Beeld: Instagram & Shutterstock