Groenteshakes, move over: er bestaat nu een vleessmoothie

Begin jij er net een beetje aan te wennen om groenten zoals spinazie of broccoli in je shake te doen? De smoothietrend lijkt zelfs nog een stapje verder te gaan. Er bestaat nu namelijk zoiets als een vleessmoothie. Wait, what? Jep. Een vader en zoon uit Duitsland bedachten het drankje waarin vlees is verwerkt.

Peter Klassen en zijn zoon Philipp uit het Duitse Temmels zijn maar liefst twee jaar bezig geweest om de vleessmoothie te ontwikkelen, en staken hier maar liefst een miljoen euro in. Maar dan heb je ook wat: een productielijn – genaamd Pete&Phil’s – met drie verschillende smaken: Poulet Royal met kip, Beef Bombay met pittig rundvlees en een mildere variant: Butcher’s Beef. De smoothies bevatten negentien procent vlees en veel verse groenten.

Vleesdrank

Peter en Philipp kwamen op het idee voor de vleesdrank toen Peters moeder door ouderdom moeite kreeg met kauwen en slikken. ‘Dat zette mij aan het denken en zo ontstond het idee om vloeibaar vlees te gaan maken,’ vertelt hij aan Boerderij.nl. De smoothie is overigens niet alleen geschikt voor ouderen, je kunt ‘m ook gebruiken als saus bij aardappel- en pastagerechten. ‘Pete&Phil’s is ook ideaal voor mensen die onderweg zijn en geen tijd hebben voor een verantwoorde maaltijd,’ aldus Peter.

De smoothie is vanaf volgende maand te koop via hun website en in de winkels van Peter en Philipp. Ook zal het drankje verkrijgbaar zijn in sommige benzinestations in Duitsland.

