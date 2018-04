Smullen maar: in deze stad scoor je morgen gratis Ben & Jerry’s

Met de temperaturen van afgelopen weekend, zijn onze gedachtes al bij de zomer. En wat past er nu beter bij het goede weer dan een lekker ijsje? Deze wens kan morgen gratis voor je in vervulling worden gebracht.

Lees ook: Dít is de beste ijssalon van Nederland

Het is op dinsdag 10 april namelijk weer Free Cone Day. Dit initatief wordt elk jaar door Ben & Jerry’s georganiseerd in een andere stad. En deze keer is het de beurt aan… Rotterdam! Dus mocht je in de buurt wonen, dan kun je hier heerlijk gratis ijs scoren.

Op = Op

Waar je heen moet voor deze traktatie? Winkelcentrum Alexandrium (binnen, van 14:00 tot 17:00), het Schouwburgplein (van 14:00 tot 17:00) en als laatste ook nog bij het Beursplein (van 15:00 – 18:00). Daarnaast is er ook nog een speciale Ben & Jerry’s tram waarin het ijs geserveerd wordt. Maar de organisatie zegt wel, op is echt op, dus op tijd de deur uit morgen.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: iStock