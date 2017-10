GPS-horloges voor kinderen blijken ernstig veiligheidslek te hebben

Iedere ouder maakt zich zorgen om zijn of haar kind(eren). Waar zijn ze, wat doen ze en komen ze wel op tijd thuis? Om ze van een afstandje in de gaten te kunnen houden, bestaan er tegenwoordig ware gps-horloges. Toch blijkt nu dat deze de veiligheid van je kind juist in gevaar kunnen brengen. Dit meldt de Noorse Consumentenbond.

Lees ook: Is yoghurt voor kinderen wel zo gezond als we denken?

Afluisteren

De betreffende gps-horloges van Gator 2 en de modellen die met de app SeTracker werken, falen ernstig op het gebied van veiligheid. De Noorse consumentenbond Forbrukerrådet onderzocht deze horloges en ontdekte dat het voor vreemden mogelijk is om via deze horloges kinderen te volgen en zelfs af te luisteren. Ook zouden wildvreemden foto’s kunnen maken en berichten kunnen sturen via de horloges.

Locatie wijzigen

En dat is nog niet alles, want uit het onderzoek blijkt ook dat de locatie van de gps-horloges eveneens door vreemden aangepast kan worden. Hierdoor kunnen vreemden de locatie wijzigen, waardoor het lijkt dat het kind zich op een heel andere locatie begeeft dat het daadwerkelijk is. De Consumentenbond raadt ouders dan ook af om deze modellen te kopen.

Zou jij je kind een gps-horloge laten dragen of gaat dit voor jou sowieso al te ver?

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Consumentenbond. Beeld: Sanoma Beeldbank, Consumentenbond