Deze stad in Europa is verkozen tot goedkoopste vakantiebestemming

Reis je op een budget, maar wil je toch wat verder weg van huis? Dan is deze stad in Europa de ideale vakantiebestemming. Hier ben je namelijk het goedkoopste uit volgens dit onderzoek.

En je moet naar… Krakau in Polen! Deze Oost-Europese bestemming is uitgeroepen als beste in de jaarlijkse ‘City Costs Barometer‘ van the Post Office. Het rapport vergelijkt de gemiddelde prijzen die vakantiegangers moeten betalen voor 12 essentiële vakantie-items in 36 bestemmingen. Deze uitgaven omvatten een scala aan drankjes, een avondmaaltijd voor twee met wijn, twee nachten in een driesterrenverblijf en sightseeing plus stadsvervoer.

Oost-Europa

In de ‘tweede stad’ van Polen bedroegen de totale kosten voor deze bestedingen ongeveer 189 euro. Ook staan er nog zes andere Oost-Europese steden in de top 10. Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, was de op één na goedkoopste: voor iets minder dan 190 euro verblijf je er twee nachten. Riga, de hoofdstad van Letland, stond op de derde plaats, met een totale prijs van ongeveer 197 euro. Low budget tripje op de planning? Kijk dan eens naar één van deze top 10 steden.

1. Krakau, Polen – €188,87

2. Vilnius, Litouwen – €189,71

3. Riga, Letland – €197,32

4. Warschau, Polen – €206,90

5. Boedapest, Hongarije – €210,32

6. Moskou, Rusland – €228,80

7. Praag, Tsjechië – €229,06

8. Athene, Griekenland – €229,70

9. Lissabon, Portugal – €239,36

10. Lille, Frankrijk – €239,47

