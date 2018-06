Weekend én zon! Dit zijn de 10 goedkoopste stranden van Nederland

Onze twee favoriete woorden komen deze dagen samen: weekend én zon! Het kwik loopt flink op en dat schreeuwt om een dagje strand.

Een zomerse stranddag in Nederland is heerlijk met de vele strandtentjes die er te vinden zijn. Er is echter één klein nadeel: de kosten kunnen best hoog oplopen als je er de hele dag ligt te bakken, eten én drinken. Travelbird schiet gelukkig te hulp en heeft een lijst opgesteld van de goedkoopste landen ter wereld. En voor het gemak hebben wij de Nederlandse top 10 eruit gepikt.

Vijf factoren

Net als ieder jaar heeft Travelbird de Strand Prijsindex uitgebracht waarin meer dan 300 badplaatsen in meer dan 90 landen wereldwijd staan gerangschikt. Hierbij is in de eerste plaats gekeken naar de meest populaire stranden ter wereld, om vervolgens de betaalbaarheid te bepalen op vijf essentiële factoren: de kosten van een fles zonnebrandcrème (200ml), een fles water (500ml), een biertje (33cl), lunch (inclusief een drankje en dessert) en een ijsje. De prijzen van deze vijf dingen zijn bij elkaar opgeteld om zo de betaalbaarheid van het strand te bepalen.

Hieronder vind je de 10 goedkoopste Nederlandse stranden. De volledige ranglijst vind je hier.

Ameland – € 34,40 IJmuiden – € 34,74 Schiermonnikoog – € 37,50 Domburg – € 38,72 Renesse – € 41,34 Zandvoort aan Zee – € 42,55 Cadzand – € 43,34 Vlissingen – € 44,30 Wijk aan Zee – € 44,78 Terschelling – € 45,35

