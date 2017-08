Goedkoop naar Canada vliegen? Binnenkort kan het

Altijd al eens naar Canada gewild maar past het niet binnen het budget gezien je het liefst met het hele gezin in het vliegtuig stapt? Wellicht kun je een trip naar Toronto binnenkort toch van je bucketlist afstrepen, te danken aan Air Berliner.

Normaal gesproken zijn vliegtickets naar Canada niet heel goedkoop, maar budgetmaatschappij Air Berliner besluit daar verandering in te brengen. Vanaf mei 2018 zal de Duitse maatschappij naar verwachting vier keer per week van Düsseldorf naar Toronto vliegen. Dat is niet de enige nieuwe bestemming die ze aan hun lijstje toevoegen. Ze beloven ook rechtstreekse vluchten naar Chicago aan te gaan bieden; deze zullen vijf keer per week gaan.

Wat precies de ticketprijzen gaan worden, is nog niet bekend. Onlangs maakte Air Berliner wel bekend dat je vanaf eind dit jaar voor zo’n 350 euro op en neer kunt vliegen tussen Düsseldorf en New York. De verwachting is dan ook dat de tickets naar Toronto en Chicago zullen meevallen qua prijs. Fingers crossed!

Bron: HLN