Goed nieuws voor koffieliefhebbers!

Coffee lovers opgelet: dit weekend ga jij sowieso naar Amsterdam willen reizen. Want dan vindt een waar coffee festival plaats. Kortom; de hele dag ongegeneerd koffie drinken en proeven van de meest bijzondere variaties op jouw standaard bakkie pleur. Yes!

Het is weer eens wat anders dan een vrijdagmiddagborrel, maar een bakje koffie kan wat ons betreft áltijd. Vorig jaar vond het Amsterdam Coffee Festival al plaats, en dat was een groots succes. Het evenement trok meer dan 15.000 bezoekers en dus was het meer dan logisch om het dit jaar nog eens dunnetjes over te doen.

Wat je er vindt? Heel veel koffie – dat moge duidelijk zijn. Maar daarnaast kun je workshops volgen van , cocktails drinken waar koffie in zit en genieten van kunst en live muziek.

Waar: Westergasfabriek Amsterdam

Wanneer: 10 t/m 12 maart 2017

Tijd: 10:00 uur tot 19:00 uur.

Meer informatie en het bestellen van tickets doe je hier!

