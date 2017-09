Goed nieuws: kattenfilmpjes kijken is goed voor je concentratie

Je gaat even iets opzoeken en al snel ben je urenlang de schattigste kattenfilmpjes aan het kijken. Oeps! Maar goed nieuws: het blijkt goed voor je concentratie te zijn.

Het kijken naar foto’s van babydieren zorgt er niet alleen voor dat je je minder gestresst voelt, ook verbetert het je focus volgens een onderzoek van de Japanse Universiteit van Hiroshima. Goed excuus dus!

Foto’s van babydieren

De groep die foto’s van schattige babydieren had bekeken, presteerde daarna beter bij dr. Bibber, een taakje dat heel veel concentratie vergt. De groep die alleen volwassen dieren had gezien deed het aanzienlijk minder goed. ‘Deze studie toont aan dat het zien van afbeeldingen van jonge dieren prestaties verbetert waarbij je goed op details moet letten, mogelijk doordat de focus vernauwd wordt’, legt hoofdonderzoeker Hiroshi Nittono uit. Ben je dus even die concentratie kwijt op het werk? Je kan vanaf nu geoorloofd (baby)kattenfilmpjes kijken.

Bron: Women’s Health | Beeld: SanomaMedia