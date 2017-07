Goed nieuws: er komen 600 extra kaarten voor Lowlands

Had jij een kaartje willen bemachtigen voor het razendpopulaire Lowlands, maar is dat niet gelukt? Dan is er goed nieuws voor jou!

Hoewel het festival is uitverkocht, gaan er woensdag toch nog ruim zeshonderd toegangskaarten voor het festival in de verkoop. Het gaat om ongeldig gemaakte tickets uit de zwarthandel en vrijgevallen kaarten die waren achtergehouden voor sponsors en relaties.

Woensdagochtend om 11.00 uur kunnen 641 gelukkigen toch nog een ticket voor Lowlands bemachtigen. De kaarten zijn via Ticketmaster te koop, maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend.

Ook werden de laatste achttien muziekacts toegevoegd aan het programma. Onder anderen Killbox, Nicolas Jaar en Clap! Clap! komen volgende maand naar Biddinghuizen. Eerder kondigde Lowlands de komst van onder anderen Mumford & Sons, Editors, Iggy Pop en Solange aan.

De 25e editie van Lowlands vindt plaats van 18 tot en met 20 augustus. Donderdag worden de blokkenschema’s bekend en verschijnt de programmakrant bij NRC Handelsblad en nrc.next.

Bron: ANP