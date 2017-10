Goed of niet: er staat steeds minder grove taal in kinderboeken

In kinderboeken wordt steeds minder gevloekt en gescholden, zo blijkt uit onderzoek van de Bond tegen Vloeken. Sinds 2014 is er een dalende lijn merkbaar in het aantal scheldwoorden in kinderboeken. Dit stemt de Bond tegen Vloeken uiteraard positief. Toch roept het ook de vraag op of het verschil maakt en nut heeft. Wat vind jij?

In 2014 bevatte bijna de helft van de kinderboeken (40%) vloeken of scheldwoorden. In 2016 was dit slechts 14%. Voorbeelden van scheldwoorden die je in kinderboeken vindt zijn; rotzak, schommeltieten, paardenkop, tietjes, debiel, etterbak, gatver, oudelullencamping, kutklas.

Enerzijds is het natuurlijk positief dat er minder scheldwoorden in kinderboeken te vinden zijn, maar het roept ook de vraag op of het een verschil maakt. Zou de vermindering ervoor zorgen dat kinderen minder vloeken? Of is het vechten tegen de bierkaai, gezien zij door internet en televisie de scheldwoorden alsnog meekrijgen. Wij zijn benieuwd hoe jij hierover denkt!

Bron: NU.nl | Beeld: iStockphoto