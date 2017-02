Goals: Hier haal je binnenkort een verse bao uit de muur

Voor toeristen is het een bizar fenomeen: het halen van een snackje uit de muur. Voor ons is het echter de meest normale manier van snacken. Maar het aanbod is niet écht verrassend meer te noemen. Tot nu dan. Want binnenkort kun je bij de FEBO een gestoomde bao uit de muur halen! Yas!

Het initiatief komt vanuit Julius Jaspers, de oprichter van de Amsterdamse restaurants Happyhappyjoyjoy. De naam? De Febao. Ha! Het was nooit de intentie om het daadwerkelijk te realiseren, want het idee begon als grap.

Op Facebook ligt Jaspers deze Aziatische aanvulling aan de bekende FEBO-muur toe: “We hebbben in januari de directie van de FEBO via Facebook uitgedaagd voor een Febao, ons succesnummer van Happyhappyjoyjoy, maar dan uit de muur bij de snackgigant.”

Wat je kunt verwachten? Een gestoomde bao met daarop een gebakken patty van eend met hoisinsaus, zoetzure komkommer en wasabimayonaise. “Alles vers gemaakt”, aldus de chef van de lekkernij.

Je moet nog wel eventjes wachten, want pas vanaf de start van het culinaire festival The Taste Of Amsterdam op 02 juni, is de Febao in verkrijgen. Can’t wait!

