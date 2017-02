Goals: Er bestaat een ‘Beauty And The Beast Café’

De spanning tot de release van de nieuwe Beauty And The Beast-film loopt al hoog op. We kunnen niet wachten om te zien hoe Emma Watson haar rol zal vertolken en zijn dan ook compleet in de ban van alles wat met de film te maken heeft. En wij zijn niet de enige, want er bestaat namelijk een heus Beauty And The Beast café! Goals!

Het is geen grap, want eten in magische sferen kan! Je moet er wel een ticket naar Londen voor kopen, maar dan heb je gelijk een goed excuus om een citytripje te plannen met je besties. Waar je dan heen moet? Naar het restaurant Town House. Want daar heb je een menu, met de briljante naam “Tale Old as Time”. Voor dit menu tel je zo’n 35 euro per persoon neer, en dan krijg je allerlei magische gerechten voorgeschoteld.

Waar je aan moet denken? Komt ie: eetbare Lumières, Pendule, Mevrouw Tuit en nog veel meer Belle en het Beest personages die je zonder pardon kunt verorberen. Om over de geweldige aankleding maar te zwijgen. Bekijk onderstaande foto’s, zodat je gelijk kunt zien hoe geweldig dit is. Niets te veel gezegd, toch?