Gin gein: deze kerstballen maken jouw boom compleet

Helemaal nieuw zijn ze niet. Vorig jaar kwamen deze kerstballen gevuld met gin al op de markt, maar wij vonden ze te goed om niet te delen. Wel buiten bereik van kinderen houden hè…

De makers van dit geweldige concept is het bedrijf Pickering’s Gin. Met een inhoud van 50ml bevatten de ballen een gin van wel 43,7%. Verkrijgbaar in alle kleuren van de wereld, zijn de GinBaubles de perfecte aanvulling voor je kerstboom. Mocht het dan even te zwaar worden tijdens het kerstdiner, is een slokje altijd in de binnen handbereik.

Bron: Elle & Newsmonkey | Beeld: Instagram & Shutterstock