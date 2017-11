Gezinsuitje: Dit B&B is helemaal gemaakt van Lego

Dit is het ultieme gezinsuitje, al moet je er wel een eindje voor reizen. Lego House in Denemarken en AirBnB hebben de handen ineen geslagen en een ludiek actie bedacht: een huis gemaakt van Lego.

Lees ook: Yesss: overdekt pretpark Legoland komt naar Nederland

Voor de winactie: Night at, kun je overnachtingen winnen op een aantal bijzondere locaties. Eén daarvan is dus deze heerlijke familyproof locatie: een huis gemaakt van Lego.

Van de bedjes tot de tafel en van de muren tot de tafels, letterlijk alles is van dit speelgoed gemaakt. Win je de overnachting? Dan wordt je opgehaald in een Lego auto en mag je dineren in een Lego restaurant.

Handig om te weten: de speelgoedfabrikant adviseert pantoffels met een stevige zool aan te trekken. En geen zorgen, de dekens en matrassen in de bedden zijn uiteraard niet van de harde plastic steentjes gemaakt. In totaal zijn in het huis 25 miljoen legosteentjes verwerkt.

Wil jij kans maken op een overnachting in het huis? Klik hier om te zien hoe. Je moet dan trouwens wel bereid zijn om zélf naar Denemarken af te reizen.

Bron: Metro UK | Beeld: iStock