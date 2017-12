Een moestuintje bij iedere basisschool: het zou de standaard moeten worden, vindt de regering. Voor de kinderen niet alleen een leuke extra activiteit, maar ook een heel leerzame. En daar gaat het natuurlijk om.

Wat kinderen wel of niet lusten en of ze gezond eten of niet, hebben de ouders vaak in de hand. Maar wat ook kan helpen bij een gezonder voedingspatroon, is een moestuintje. Wanneer er een moestuintje in de buurt is en kinderen daarmee in aanraking komen, kunnen ze namelijk van dichtbij zien waar hun eten vandaan komt. Dat maakt het leuker voor kinderen om gezonder te eten.

Meer aandacht

Het idee komt van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Het zou volgens hem geen verplichting moeten worden, maar hij wil dat er meer aandacht komt voor voedsel op scholen. ‘Een moestuin helpt daar zeker bij’, legt De Groot uit. ‘Het is hard nodig, want kinderen eten nu te slecht en hebben vaak geen idee waar hun eten vandaan komt.’

Een gezonder Nederland staat hoog op de agenda van het kabinet. Zo is er 70 miljoen euro gereserveerd om maatregelen te treffen die ervoor moeten.

Bron: Metronieuws | Beeld: iStock