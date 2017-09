Rode wijn: we love it! Maar een beetje afwisseling is altijd welkom! Met dit heerlijke en vooral simpele recept, maak jij zelf ijsjes van dit lekkere drankje.

Doordat je de wijn in deze variant kookt, is het eindresultaat alcoholvrij. Wil je een versie met alcohol? Dan kun je eerst een mengsel van de suiker en de vruchten koken, dit af laten koelen en dan de wijn toevoegen! Proost!

Bron: Real Simple