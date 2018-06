Pas op! Zó herken je de gevaarlijke nepmail van PostNL die in omloop is

De komst van internet heeft het leven een stuk gemakkelijker gemaakt, maar er zijn helaas ook mensen die er misbruik van maken. Door zich voor te doen als grote bedrijven proberen cybercriminelen gebruikersgegevens afhandig te maken; nu doen ze dat met nepmails die zogenaamd vanuit PostNL verstuurd zijn.

Heb je een mail ontvangen van PostNL? Pas dan op voordat je ergens op klikt. Cybercriminelen hebben een nepmail ontworpen die ontzettend veel lijkt op normale mails die je van het postorderbedrijf zou kunnen ontvangen.

Track & Trace

In de nepmail word je verzocht om een Track & Trace-app te downloaden, maar deze bestaat helemaal niet. De Fraude Helpdesk waarschuwt dan ook voor het zogenaamde bericht van PostNL en drukt ontvangers dan ook op het hart om de app niet te downloaden.

Reactie PostNL

‘Het is niet nodig om software te downloaden om uw pakket te volgen’, zegt PostNL in een reactie. Het bedrijf laat weten nooit mails versturen met daarin de vraag om een app of bestand te downloaden. ‘Een pakket kan eenvoudig door de code die u per mail heeft gekregen, in te vullen op de website van PostNL.’

