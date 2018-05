Genieten maar: heerlijk weer dit pinksterweekend

Een lekker lang weekend schreeuwt om goede temperaturen. Hoewel we met Hemelvaart een dipje zagen in het zomerse weer, lijkt het dit pinksterweekend helemaal goed te komen.

Zaterdag moeten we het in het begin nog even doen met wat wolken, maar in de middag zal de zon aardig doorbreken. De temperaturen worden die dag tussen de 17 en 20 dagen. Maar dat was nog maar de start. Zowel Eerste als Tweede Pinksterdag schreeuwen om een heerlijk dagje weg. De temperaturen lopen dan op tot wel 25 (!) graden. Ook de dagen daarna blijft het goed, mocht je die pechvogel zijn die heel het pinksterweekend moet werken. Als dat niet genieten is.

Bron: LindaNieuws | Beeld: iStock