Geloof het of niet: alle Netflix- én Spotify-content vanaf zondag in heel de EU te streamen

Zit je net helemaal in een serie op Netflix, ga je op vakantie. Nu is dat ook geen straf, maar wel vervelend als je op plaats van bestemming geen toegang hebt tot je favoriete serie. Daar komt vanaf 1 april (of is het een grap?) verandering in.

Als we Parool mogen geloven, kunnen we vanaf zondag al onze betaalde content op Netflix en Spotify streamen in alle EU-landen. Nu kunnen we al van deze diensten gebruik maken in het buitenland, maar niet alle content is beschikbaar wegens rechtenkwesties. Dat is nu bijna verleden tijd.

E-books en games

De lidstaten zijn het vorig jaar eens geworden over de wetgeving, die zondag eindelijk van kracht wordt. Niet alleen Netflix-liefhebbers kunnen hiermee hun hart ophalen, hetzelfde geldt namelijk voor muziek (van o.a. Spotify), e-books en games. Ook die zijn te streamen in heel de EU.

Publieke omroep

Naar verwachting gaan 30 miljoen mensen gebruik maken van hun digitale abonnement in het buitenland. Tot wel 72 miljoen mensen in 2020. Helaas voor de liefhebbers van Nederlandse series: uitzendingen van de publieke omroep vallen er niet onder. Het uitsluiten van bepaalde gebieden blijft nog toegestaan. Daarvoor moet je echt weer naar je kikkerlandje terugkeren.

