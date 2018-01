Gek op teckels? In dit hondenhotel ben je omringd door deze schattige hondjes

Teckels zijn op en top eigenwijze hondjes, maar wij houden van ze. Mocht je ook zo’n fan zijn van deze worstjes op pootjes, dan hebben we heel goed nieuws. In dit hotel kun je namelijk de hele dag omringd zijn door deze schattige beestjes.

Helaas bevindt deze hemel zich niet in Nederland, maar je hoeft er niet heel ver voor te reizen. In Hertfordshire in Engeland vind je namelijk het Sausage Dog Hotel. Het is eigenlijk meer bedoeld voor baasjes die hun teckel willen onderbrengen tijdens een vakantie of weekendje weg. Zo is jouw viervoeter altijd onder zijn mede sausage-vriendjes.

Teckel-hotel

Jouw beestje wordt hier verwend en ondergedompeld in alle luxe die hij of zij zo verdient. In de grote tuin van het hotel kunnen de honden zich volledig uitleven en mochten ze daar moe van zijn geworden: er zijn grote knusse, zachte manden voor een heerlijk dutje. Helaas staat er op de website niet dat je hier ook heen mag als je geen teckel hebt, maar als je wat puppy ogen opzet moet dat vást goed komen.

