Gek op spelletjes? Dan is deze baan echt iets voor jou

Het liefst doe je elke avond spelletjes. Voor je vrienden soms zelfs tot vervelens toe… Maar nu kun je van jouw grote passie ook je werk maken.

Spellendistributeur Enigma uit Helmond komt namelijk met de ultieme droombaan voor de echte spellenfanaat. Ze zoeken demospelers, wat betekent dat je andere mensen net zo enthousiast moet maken voor dat ene bord- of kaartspel als jij zelf bent. Moet wel lukken toch?

Spellen

Marketing manager Sanne Stockbroekx van de spelletjedistributeur geeft alvast aan dat je je niet hoeft laten af te schrikken door de vele aanmeldingen. Sanne: ‘We zijn op zoek naar heel veel mensen, want we zoeken verschillende mensen voor verschillende spellen. En in totaal geven we zo’n drieduizend spellen uit.’ Wel moet je een aardig woordje Engels spreken. Veel van de spelregels zijn namelijk alleen maar beschikbaar in deze taal.

Alle provincies

Je geeft demonstraties door het hele land van de verschillende spellen en een echte vaste werkplek is er daarom niet. Sanne: ‘We zoeken dan ook mensen in alle provincies. Van Exploding Kittens-fans in Leeuwarden tot fans van meer Star-Warsachtige spellen bijvoorbeeld in Eindhoven.’ Een ander belangrijke eigenschap die je moet hebben is dat je goed kunt communiceren met verschillende mensen. ‘Ieder spel heeft immers een bepaalde doelgroep.’

Salaris

Of het dan ook een beetje goed verdient? Daar is de marketing manager niet helemaal duidelijk over en ze geeft aan dat het verschilt per opdracht. Maar dan heb je ook wel de leukste (bij)baan van Nederland!

Bron: Omroep Brabant | Beeld: Shutterstock