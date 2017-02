Dit geheime ingrediënt zorgt voor perfecte pannenkoekjes

Het maken van die typische, overheerlijke Amerikaanse pancakes bij het ontbijt is lang niet zo makkelijk als het lijkt. Als ze mooi licht en luchtig zijn, is het de perfecte start van je dag, maar als ze mislukken zijn ze plakkerig en vet.

Als dat laatste bij jou regelmatig het geval is, dan heb je waarschijnlijk nog nooit aan het geheime ingrediënt gedacht: baconvet. Sorry vegetariërs, maar een drupje uitgebakken spekvet is het ultieme wondermiddel voor een heerlijk pannenkoekje.

Spek

Het enige wat je hoeft te doen is een paar reepjes spek uitbakken. Vervolgens verwijder je de overvloedige hoeveelheid vocht, zodat je nog een paar druppels in de pan overhebt. Hierin bak je vervolgens direct je pancakes, zonder verder nog olie of boter te gebruiken.

De vette, warme pan zorgt is de ideale plek voor de pannenkoekjes, die een krokant randje krijgen en een subtiel zoutig smaakje. Beetje stroop erop en klaar ben je. Smakelijk!

Lees ook:

Bron: Pure Wow