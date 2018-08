Onthuld: dít is het geheim van een goede zomerhit

De zomer in Nederland is volop aan de gang en we genieten dan ook met volle teugen van de temperaturen die maar niet meer lijken te zakken. Heerlijk! Het fijne weer schreeuwt om uitgebreide picknicks in het park, verfrissende drankjes het terras en gezellige barbecues tot in de late uurtjes, maar dat alles is natuurlijk pas écht compleet met een paar vrolijke zomerhits door de speakers.

Waar vorig jaar de zomer in het teken stond van ‘Despacito’ van Luis Fonsi en Daddy Yankee, is deze zomer de hit ‘Echame La Culpa’ van Fonso en Demi Lovato niet weg te denken. We kunnen ze dan ook gerust dé hits van het seizoen noemen, maar wanneer spreek je eigenlijk van een zomerhit?

Spaanstalig

Volgens Marc van den Heuvel, muziekdeskundige van Sky Radio, is een zomerhit in elk geval positief en vrolijk. ‘Daarnaast heeft het een reggaeton-sound (een mix van reggae, dance, hiphop en traditionele Puerto Ricaanse muziek)’, legt hij uit. ‘Je kunt er lekker op dansen en het is bij voorkeur in het Spaans gezongen.’

De hits die deze zomer op Sky Radio – dat sinds 21 juni is omgedoopt tot The Summer Station – worden gedraaid, bevatten dan ook al die factoren. Hoe het komt dat de Spaanse taal zo goed werkt? ‘Spaans is dé internationale taal van de zomer, het wordt door veel mensen op de wereld gesproken en heeft daarom de meeste kans om een internationale hit te worden’, aldus Marc. ‘Een echte zomerhit hoor je bovendien in de zomerperiode iedere dag meerdere malen op de radio.’

Hele plaatje

De zomerhits van dit jaar zijn met stip ‘Echame La Culpa’ van Luis Fonso en Demi Lovato, ‘Dura’ van Daddy Yankee en ‘Reggaeton Lento’ van CNCO en Little Mix. ‘Hoor je Luis Fonsi, dan hoor je de zomer van nu’, zegt de muziekkenner. ‘Zijn tracks zijn de blauwdruk voor ‘de zomerhit’. Zijn imago, zijn clips, maar ook zijn aanwezigheid op social media. Het hele plaatje klopt. Mede daarom is ‘Despacito’ ook de beste zomerhit aller tijden.’

Nazomeren

Hoe het komt dat sommige zomerhits pas ná het seizoen populair zijn in Nederland? Volgens Marc is dat niet heel gek. ‘Mensen nemen hits vaak mee vanuit hun vakantieadres’, zegt hij. ‘Het zorgt ervoor dat je de zomer nog wat langer vast kunt houden. Zodra je het nummer hoort, krijg je weer het gevoel van je vakantie in de zon.’

