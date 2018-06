Dat Wendy van Dijk een echte alleskunner is, heeft ze keer op keer bewezen in de serie ‘Moordvrouw’, waarin ze de rol van Fenna Kremer vertolkt. Maar van haar acteerkunsten kunnen we niet langer genieten. Althans, niet in de ‘Moordvrouw’; het doek zou namelijk vallen voor de populaire politieserie.

Vanaf het voorjaar van dit jaar was het onduidelijk of het zevende seizoen van ‘Moordvrouw’ een vervolg zou krijgen, maar nu heeft Thijs Römer – die de rol van Evert Numan speelt – een boekje opengedaan. En als we de acteur mogen geloven, komt er geen achtste seizoen.

Veel plezier en succes

‘We draaiden de serie altijd in de tweede helft van het jaar. Zo in augustus, september. Dat is het bijna en ze hebben mij nog steeds niet ingehuurd’, aldus Thijs in het Radio 5-programma Volgspot. ‘We hebben heel veel plezier en veel succes gehad. Ik heb het gevoel dat het hierbij blijft.’

Bron: RTL Boulevard | Beeld: RTL