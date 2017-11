Geen Miss Universe finale voor Miss Nederland

Het is Miss Nederland Nicky Opheij helaas niet gelukt om tot de laatste zestien door te dringen tijdens de Miss Universe verkiezing. Voorafgaand aan de drie uur durende live-show vanuit Las Vegas, kon er wereldwijd gestemd worden. De jury koos twaalf dames en via de stemming werden nog vier wildcards vergeven. Nicky viel in beide gevallen buiten de boot.

Toch kijkt de 22-jarige Miss Nederland met veel plezier terug op haar avontuur: ‘Alles wat ik de afgelopen drie weken heb meegemaakt is niet te beschrijven zo mooi. Ik heb zoveel ervaring opgedaan en verschillende mensen ontmoet. Dit alles sterkt mij nog meer in dat wat ik na streef: altijd en overal de beste versie van jezelf laten zien.’

Kim Kötter

Directeur Miss Nederland Organisatie Kim Kötter was aanwezig bij de verkiezing in Las Vegas: ‘De druk was hoog en Nicky had maar een paar weken om zich hierop voor te bereiden. Het blijft altijd een kwestie van smaak of je in de top 16 komt of niet, dat bepalen de zes juryleden en het publiek. We zijn in iedere geval enorm trots op haar.’

Geen lege agenda

Bang voor een lege agenda hoeft Nicky in elk geval niet te zijn. In december maakt de oud-winnares van Holland’s Next Top Model samen met veertien collega ‘Missen’ uit verschillende landen een bezoek aan de Filipijnen en staat er in januari een reis naar Nepal gepland voor Dance4Life, een organisatie waarbij ook topmodel Doutzen Kroes en DJ Hardwell aangesloten zijn.

