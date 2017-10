Geen fan van chocola? Dan zijn deze kaasletters écht iets voor jou!

Met Sinterklaas in aantocht, liggen de feestelijke lekkernijen nu al volop in de winkel. En we hebben goed nieuws voor iedereen die niet zo van zoetigheid houdt! Deze kaasletters zijn namelijk de ideale vervanging voor de chocolade variant.

Helaas is deze versie voor nu alsnog alleen in de letters P en S verkrijgbaar. Je kunt wél kiezen uit meer dan 25 verschillende soorten kaas. Van jong tot oude kaas en van kruidenkazen met pesto tot heerlijke komijnekaas. Voor €8,95 is deze traktatie al voor jou en je kunt het gele goedje wel 3 weken bewaren. Je bestelt de kaas hier: smullen maar!



Bron: Boerenkaasletter.nl | Beeld: Facebook