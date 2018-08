Waarom je beter géén bagagelabel aan je koffer kunt hangen

Ga je binnenkort ein-de-lijk genieten van jouw welverdiende vakantie? Dan wil je natuurlijk wel zo onbezorgd mogelijk op reis. En juist daarom zou je beter géén bagagelabel aan je koffer kunnen hangen.

Lees ook: Lifehack: zo pak je handig en snel je koffer in

Als je op vakantie gaat, zijn er verschillende maatregelen die je kunt treffen om jouw woning zo veilig mogelijk achter te laten. Zo doe je er goed aan om niet hele huis schoon te maken en is het een slim idee om een foto te maken van het gasfornuis voordat je de deur achter je dicht trekt.

Inbrekers

Wat je misschien niet meteen linkt met de veiligheid van je huis, is het bagagelabel dat aan je koffer hangt. Toch heeft dat meer met elkaar te maken dan je waarschijnlijk denkt. Schrijf jij namelijk al jouw gegevens – van je naam tot je telefoonnummer én adres – op het ding, dan bestaat de kans dat je thuiskomt in een overhoop gehaald huis. ‘Eigenlijk zeg je: dit huis op dit adres is leeg, dus breek in en neem vooral de tijd’, aldus reisexpert Richard Clive Owens.

Telefoonnummers

We kunnen ons voorstellen dat je toch je gegevens aan je bagage wil hangen, want het komt nog weleens voor dat er koffers zoek raken. Volgens Richard is er ook niets mis met een label, als je maar oppast met wat je erop schrijft. Zijn advies is om alleen je telefoonnummer en het nummer van je werk erop te vermelden. Zo ben je wél bereikbaar, maar loopt jouw huis geen gevaar.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock