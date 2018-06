Oh no: volgens de bedenker van ‘Friends’ gaat er nooit een reünie komen

Hoewel ‘Friends’ nu ondertussen al aardig wat jaren oud is, blijft de serie vermakelijk. Het was dan ook nog altijd hopen op een vervolg. Maar deze wens zal helaas nooit in vervulling gaan.

Lees ook: Deze 5 series kijken net zo makkelijk weg als Friends

De bedenker van Friends, David Crane, laat zich namelijk in een panelgesprek van ‘The Wrap’ uit over mogelijk nieuwe afleveringen. En daar kan hij kort over zijn. ‘Dat gaat niet gebeuren. Nooit.’ Volgens hem is het klaar voor de personages. ‘Het was een gelukkig einde. Daarom wil je gewoon niet meer zien.’

Speculeren

Wel speculeert hij graag mee over hoe het leven van de hoofdpersonen er nu uit zou zien. Wat zouden ze precies doen, zijn ze nog bij elkaar? Crane: ‘Ross en Rachel? Natuurlijk zijn ze nog bij elkaar. Ze hebben tien jaar hard aan hun relatie gewerkt.’ Ook Chandler en Monica zouden nog steeds gelukkig zijn. Hoewel deze aannames natuurlijk heel leuk zijn, hadden wij toch echt graag liever deze verhaallijnen in een vervolg gezien. Maar helaas pindakaas…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP