Heerlijk nazomerweer: vandaag misschien wel de warmste 16 oktober ooit

Het lijkt wel zomer met de temperaturen van de afgelopen dagen. Ook vandaag wordt het weer heerlijk warm: misschien wel de warmste 16 oktober ooit!

Bijzonder

Dat we zo laat in oktober nog volop kunnen genieten van prachtig nazomerweer is bijzonder. Maandag kan het in Brabant en Limburg zelfs 26 graden worden. In De Bilt, in het midden van het land, komt het kwik waarschijnlijk uit op zo´n 24 graden. Het lijkt daarmee de warmste 16 oktober te worden sinds het begin van de metingen in 1901, melden de weerbureaus.

Extreme warmte

Alleen in 1921 en 1937 kwam de temperatuur in de tweede helft van oktober boven de 25 graden uit, in beide gevallen werd die volgens Weeronline gemeten in Maastricht. In de Kop van Noord-Holland, Groningen en Friesland wordt het maandag waarschijnlijk niet veel warmer dan 20 á 21 graden. Maar ook daar is het vrijwel de hele dag zonnig. Ook dinsdag is er nog fraai nazomerweer, maar het is dan gedaan met de extreme warmte voor deze tijd van het jaar.

Bron: ANP | Beeld: Shutterstock