In Meerdijk is het nooit stil, en blijft het een komen en gaan van personages. Zo zullen we Farah niet meer terugzien in GTST, hebben Mark en Marieke afgelopen week hun rentree gemaakt en zal Lana zich aanstaande woensdag weer laten zien in de soapstad. Maar nu wordt gedacht dat de tiener niet de enige zou zijn die terugkeert naar Meerdijk.

Lees ook: Oók deze GTST-actrice is in het echte leven verliefd op een collega-acteur

Nadat Ferri Somogyi – de acteur die de rol van Rik de Jong vertolkt – een foto plaatste op Instagram, zijn fans in rep en roer. Hij heeft namelijk een selfie gedeeld met Joke Bruijs, ook wel zijn soapmoeder. ‘Zo fijn je weer te zien Joke Bruijs!’, schrijft hij erbij. ‘Tot gauw!’

Maria de Jong

Betekent dit kiekje dat het GTST-personage Maria de Jong terugkeert naar Meerdijk? Fans denken van wel. ‘Heee, komt ze weer even terug in GTST?’, schrijft een van Ferri’s volgers. ‘Is zij degene die terug gaat komen in Meerdijk?’, vraagt een ander zich af. De tijd zal het moeten leren. Wordt vervolgd!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: GTST