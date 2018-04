Flikken Maastricht krijgt tóch nog een nieuw seizoen

De hitserie Flikken Maastricht keert volgend seizoen terug op de Nederlandse televisie. Dat heeft AVROTROS maandag via sociale media bekendgemaakt.

Het alweer dertiende seizoen wordt komend najaar gedraaid. Het is nog niet exact duidelijk wanneer de nieuwe reeks van start gaat, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Heftige reacties

Het einde van seizoen 12 veroorzaakte vrijdag veel heftige reacties op sociale media. Hoofdpersonage Floris Wolfs (Victor Reinier) wilde zijn collega Eva van Dongen (Angela Schijf) ten huwelijk vragen. Het was onduidelijk hoe het initiatief afliep.

Beide acteurs

Uit het filmpje op sociale media lijkt op te maken dat beide acteurs in elk geval terugkeren in het dertiende seizoen. Er was enige tijd angst bij de fans dat Flikken Maastricht 12 de laatste reeks zou zijn omdat acteurs daarop hintten. Die angst blijkt nu in elk geval ongegrond.

Bron: ANP | Beeld: Sander Koning (ANP)