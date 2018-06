Flairs Vijf: van dé volumizer voor de perfecte coupe tot het meest vrolijke en gekleurde hardloopevenement

De nieuwste producten, evenementen en merken die je deze week moet checken volgens de Flair redactie.

1. DeDAKKAS opent haar deuren

DeDAKKAS is een groot paviljoen met een terras van maar liefst 345 m². In de planning staat nog een groots stadspark. Op deze plek word je letterlijk even boven de drukte van de stad uitgetild. Uitzichtpost, horecapunt en podium, met een programmering op het gebied van muziek, media en debat. Ook heeft DeDAKKAS een apart gedeelte voor (zakelijke) groepen, met een eigen dakterras. De locatie is volledig rolstoeltoegankelijk. De komst van DeDAKKAS is tevens de start voor het geheel vergroenen van de betonnen parkeergarage, die nu nog als een grijze pilaar midden in het centrum staat. Klik hier voor meer info.

2. Ontbijtchecker helpt consument bewust te kiezen

Ontbijtgranenmerk Quaker heeft een vergelijkingssite voor ontbijtproducten gelanceerd: www.ontbijtchecker.nl . Hier kunnen consumenten terecht om zelf verschillende ontbijtopties te vergelijken op o.a. suiker, vetten en vezels. Het initiatief is in samenwerking met het Diabetes Fonds en een reactie op de groeiende behoefte bij consumenten aan heldere informatie over voedingswaarden in het algemeen, en suiker in het bijzonder.

3. Dé volumizer voor de perfecte coupe!

We kennen het allemaal wel; je hebt net je haren geföhnd en jouw lokken vallen perfect. Daarnaast ben je van tevoren ook nog eens in de weer geweest met heat protectors ter bescherming. Je weet dat zodra je de deur uitstapt het gauw gedaan kan zijn met je perfecte coupe. Met een ruim assortiment aan haarstylingsproducten zijn er voldoende tools voorhanden om goed voor de dag te komen. Dat kleuren, knippen, fohnen, stylen, krullen en andere mooimakers zijn echter niet fantastisch voor de conditie van het haar. De vraag naar een product dat het haar niet schaadt, doch voller maakt vanaf de aanzet groeit. En terecht! De CIRRUS Wave Styler is verkrijgbaar via www.cirrus-wavestyler.com.

4. Het meest vrolijke en gekleurde hardloopevenement

Op zondag 9 september kunnen duizenden helden voor de allerlaatste keer zich onderdompelen in alle kleuren van de regenboog tijdens The Color Run™. Deze allerlaatste editie heeft als thema ‘Super Hero Tour’ en biedt naast de route van 5km ook een route van 10km. Dat The Color Run™ niet zomaar een hardloopevenement is bewijzen de honderdduizenden deelnemers die de afgelopen jaren deze kleurrijke 5km hebben (hard)gelopen, gehuppeld en gedanst. The Color Run™ is een unieke ervaring die draait om plezier, gezondheid, geluk en heel veel kleur! Klik hier voor meer info.

5. Koninklijke rondrit in Gouden Koetsje langs mooiste Haagse bezienswaardigheden

Jaarlijks, op de derde dinsdag in september, maken koning Willem-Alexander en koningin Maxima een rondrit door Den Haag in de Gouden cq Glazen Koets. Wie dat tochtje ook weleens wil ervaren, kan iedere zaterdag terecht bij de Gouden Koetsjes van de Haagse Stadskoetsiers. In stijl rijden de koetsiers u, net als het koninklijk paar, langs alle Haagse bezienswaardigheden. Wuiven mag. De koninklijke rondritten starten zaterdags elk halfuur bij het Binnenhof tegenover de haringkraam, waar u al menig politicus een Hollandse nieuwe zag weghappen. Voor reserveringen en tickets kunt terecht bij de VVV, Spui 86 of online bij www.stadskoetsiers.com.

