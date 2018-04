Flairs Vijf: van trendy kinderkleding tot gratis stroopwafels in Amsterdam

De nieuwste producten, evenementen en merken die je deze week moet checken volgens de Flair redactie.

1. Superga Sole System

Aankomend zomerseizoen introduceert Superga een geheel nieuw systeem voor het categoriseren van haar vrouwenschoenen, namelijk het ‘Sole System’. Het Sole System deelt de sneakers aan de hand van de hoogte van de zool in. Het uitgangspunt van het nieuwe systeem is dat er voor iedere vrouw een passend model te vinden is; van zowel sportieve tot chique modellen, aansluitend op de persoonlijke wensen van de vrouwelijke consument. Klik hier voor meer info.

2. Food Network deelt verse stroopwafels uit in hartje Amsterdam

Het wordt weer lente en dat betekent dat het tijd is om lekker buiten te genieten, van een lekker gekoeld drankje op het terras of een verse stroopwafel in het Vondelpark! Food Network deelt op vrijdag 20 april in het Vondelpark in Amsterdam verse stroopwafels uit, met een authentieke Delfts Blauwe stroopwafelkar, om bezoekers kennis te laten maken met de TV-zender. Alle stroopwafels komen vers van de plaat! Vrijdag 20 april om 13:30 uur – Vondelpark 3 Amsterdam.

3. Labels for Little Ones

Ben jij op zoek naar kleding met nèt dat beetje meer? Bij Labels for Little Ones shop je trendy kinderkleding en accessoires van wereldwijde labels voor jongens en meisjes van 0 tot 12 jaar. Of je nu op zoek bent naar traditioneel klassiek, functioneel casual of perfectly chic; bij ons ben je aan het goede adres voor de mooiste en originele labels voor jouw little one(s)! Klik hier voor meer info.

4. Sapph by Faya: sexy beachwear door Fajah Lourens

De nieuwe collectie van Sapph brengt sexy en goed passende beachwear naar Nederland. In samenwerking met Fajah Lourens heeft het merk een sporty en sensuele collectie ontworpen; precies waar Fajah zich goed in voelt. Klik hier om de collectie te bestellen.

5. The Body Shop

The Body Shop breekt met de gevestigde tradities, en lanceert een compleet nieuwe, vegan body care-formule! De nieuwe Body Yoghurts hebben een verfrissende geltextuur die binnen 15 seconden intrekt. De onweerstaanbare Body Yogurts zijn er in de vaste edities met Strawberry, Mango, Almond Milk, Moringa, British Rose en Banana (Limited Edition).