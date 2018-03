Flairs Vijf: van stijlvolle tassen in een vegan jasje tot het nieuwe Starbucks drankje

De nieuwste producten, evenementen en merken die je deze week moet checken volgens de Flair redactie.

Lees ook: Flairs Vijf: van een prachtige wellness-oase tot een vette escape room

1. Vernieuwde conditioners van O’right

De conditioners van O’right zijn gebaseerd op natuurlijke oliën, zoals rozenolie, koffie-olie of bamboe-extracten. Door de toevoeging van nog meer natuurlijke ingrediënten is niet alleen het percentage natuurlijke ingrediënten toegenomen, maar is ook de verzorgende werking verbeterd. O’right is exclusief verkrijgbaar bij de duurzaam werkende kapsalon en via de onlangs compleet vernieuwde webshop hairoright.nl.

2. MATT & NAT: Stijlvolle tassen in een vegan jasje

Gepassioneerd en vol bewondering over de wereld om ons heen, werd het idee voor MAT(T)ERIAL & NATURE geboren in 1995 in het bruisende Montreal. Het tassenmerk zit vol positiviteit en ze hebben met hun stijlvolle designs inmiddels de wereld veroverd. Geïnspireerd door zowel diervriendelijke materialen als de natuur, zoekt MATT & NAT de raakvlakken hiertussen op. MATT & NAT ademt in alles een positieve, vrolijke, volledig in balans ogende levensstijl uit. Klik hier voor meer info.

3. Starbucks introduceert nieuwe Teaveana™ Tea Lattes

De innovatieve Teavana™ Tea Lattes maken jou helemaal lente-klaar! De drie nieuwe theeën, Rooibos Tea Latte, Matcha Tea latte en Red Apple Rooibos Tea Latte zijn een smaakvolle ervaring. Dit komt door bereiding met revolutionaire microground-techniek, een nieuwe manier om smaak uit theebladeren te halen.

4. KNIT&KNOT

Op 6, 7 en 8 april 2018 vindt KNIT&KNOT plaats. De Koepelhal in Tilburg vormt dan het decor van KNIT&KNOT, de brei- en haakdagen van het zuiden! Een gezellige ontmoeting tussen ervaren en een nieuwe talentvolle generatie creatievelingen! Lekker shoppen bij exposanten of aanschuiven bij specialisten voor informatie, beleving, vragen, make & takes en workshops. Er zijn veel bloggers, ontwerpers, auteurs aanwezig voor inspiratie en het aanleren van nieuwe technieken. Inspiratie voor jong tot oud, van beginnend tot specialist. Klik hier voor meer info.

5. Women should never go without earrings

De oorbellen van S!LK Jewellery zijn makkelijk te combineren, waardoor je geen smoesjes meer hebt om geen oorbellen te dragen. Ze geven een extra touch aan je outfit waardoor je stralend de dag door komt. Het ontwerp is stoer, maar het zilver geeft deze oorbellen een subtiel randje. Je kan deze S!LK oorbellen van 925 sterling zilver ook combineren met een mooie armband in dezelfde stijl, zodat je helemaal matching bent. Aangezien de collectie unisex is kun je ook nog matchen met je (beste) vriend! Klik hier voor meer info.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome