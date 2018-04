Flairs Vijf: van oranje pancakes met Koningsdag tot vegan beauty- en voedingssupplementen

De nieuwste producten, evenementen en merken die je deze week moet checken volgens de Flair redactie.

Lees ook: Flairs Vijf: van trendy kinderkleding tot gratis stroopwafels in Amsterdam

1. Be So Happy: (vegan) beauty- en voedingssupplementen

Lekker eten, energie voor tien en toch gezond bezig zijn? Met het gloednieuwe merk Be So Happy kan het allemaal. Be So Happy wil jou helpen om op de allerbeste manier jouw meest ‘happy’ zelf te zijn. Hoe dat kan? Met de Fit & Shape producten krijg je in de juiste verhoudingen eiwitten en vezels binnen. Zo voel je je langer verzadigd en behoren sugar cravings tot de verleden tijd. Deze producten van Be So Happy zijn de ideale oplossing voor een voedzaam tussendoortje of snel een gezond ontbijt. Klik hier voor meer info.

2. Bold banana – customizable backpacks

Een coole tas maakt je outfit compleet. Vanaf nu heb je nog maar één tas nodig die past bij elke outfit in je kast én heeft MOOI The Agency er een nieuw merk bij, namelijk Bold Banana.

3. De nieuwe NIVEA Summer Douchegels

Parelwitte stranden, een azuurblauwe zee en warme zonnestralen op je zongebruinde huid. Haal de zomer in huis met de nieuwe NIVEA Summer Douchegels en waan jezelf in tropische sferen. Deze douchesensatie is binnenkort verkrijgbaar in drie varianten.

4. Bevrijdingsfestival NDSM-werf in Amsterdam Noord

Het festival op de NDSM-werf in Amsterdam Noord is the place to be als het gaat om peace, love en happiness. Het collectief King Shiloh is al druk bezig met de opbouw van hun eigen wereldberoemde soundsystem, een toren van 36 speakers die ze zelf hebben gebouwd en waarmee ze eerder al optraden met Typhoon. Dit festival is een leuk en goedkoop alternatief. (€11,00) Er is naast muziek ook een markt met kleding en eten.

5. Orange Pancakes | SNCKBR

Bij Koningsdag denk je natuurlijk gelijk aan… Oranje! Het is een van de leukste feesten van ons land en daar horen natuurlijk oranje happen om van te SNCKN bij. Kom in de oranje stemming bij SNCKBR met deze heerlijke Orange Pancakes.