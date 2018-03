Flairs Vijf: van een nieuwe bijzondere schoenencollectie tot dé perfecte face mist

De nieuwste producten, evenementen en merken die je deze week moet checken volgens de Flair redactie.

1. Het Eurovision Song Contest bordspel

In het kennisspel beantwoord je vragen over de muzikale wedstrijd om kaarten te verzamelen waarmee je je eigen optreden samenstelt. Verzamel kaarten in de categorieën kleding, nummer, podium en instrumenten en zorg dat deze perfect op elkaar afgestemd zijn als je het podium betreedt. Sleep die felbegeerde 12 punten binnen en word de winnaar van het Eurovison Song Contest bordspel.

2. Maak kennis met de nieuwste capsulecollectie van Sarenza x L’Encrerie

Drie tattoo-artiesten van de beroemde Parijse tattooshop ‘L’Encrerie’ leefden zich uit op decult sneaker Club C van Reebok Classics. Het resultaat is een exclusieve collectie in een supergelimiteerde oplage van drie handgegraveerde modellen, versierd met beeldmerken uit de tattoowereld. Elk paar is uniek. De capsulecollectie is vanaf 7 maart verkrijgbaar

3. Sara Rosalie Face Mist

De Face Mist van Sara Rosalie voelt als een strandwandeling in een flesje, echt waar. Deze komkommerfrisse face mist met puur zeezout geeft je huid een flinke boost, maar zorgt dankzij skin foods panthenol en cactus elixer ook voor hydratatie en bescherming. Ook te gebruiken om je makeup te fixen. Klik hier voor meer info.

4. AH Buitendag; leerzaam én leuk dagje uit

Dagelijks belanden verse producten zoals groenten, vlees, kaas en brood vanuit de supermarkt op onze borden. Maar waar komen al deze producten eigenlijk vandaan en hoe worden ze geteeld of gemaakt? Tijdens AH Buitendag op maandag 2 april (tweede paasdag) kan heel Nederland dit zelf ontdekken, gewoon in de eigen regio. Iedereen die nieuwsgierig is, van jong tot oud, kan op ontdekkingstocht bij één van de ruim 75 deelnemers. Van gedreven teler tot tuinder en van bevlogen bakker tot bierbrouwer, ze openen allemaal tegelijk hun deuren om te laten zien hoe gepassioneerd ze zijn over hun product. Dit educatieve en laagdrempelige dagje uit is gratis en aanmelden kan vanaf nu via www.ah.nl/buitendag.

5. Fit & Fabulous

Fit & Fabulous is hét no-nonsense handboek voor iedere vrouw die het maximale uit haar leven wil halen. In shape zijn betekent veel meer dan alleen het trainen van je lichaam! Fit zijn begint bij een gezonde mindset: eerst je motivatie op orde, dan pas de rest. Klik hier om het boek te bestellen.

