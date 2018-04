Flairs Vijf: van de nieuwe ultra zwarte mascara tot de leukste terrasjes

De nieuwste producten, evenementen en merken die je deze week moet checken volgens de Flair redactie.

Lees ook: Flairs Vijf: van een nieuwe serie badkameraccessoires tot de paascollectie van Lush

1. MR PORTER

Yes, het is lente! De eerste zonnestralen laten zich zien en dat betekent dat we ons massaal weer naar het terras verplaatsen. Maar waar gaan we zitten als de zon schijnt? Een rooftop terras in het hart van Amsterdam met uniek uitzicht op het Paleis en de Dam. Het is de perfecte spot met internationale allure voor goed eten en heerlijke cocktails. Aanrader is de MR PORTER Mai Tai cocktail. De cocktail is gepresenteerd als op een tropsich palmenstrand, dat wordt lekker wegdromen dus. Klik hier voor meer info.



2. Gratis concert van Sevn Alias

Sevn Alias, de Nederlandse rapper die o.a. met zangeres Maan samenwerkte en bekend is van de track ‘Gass’, gaat op zondag 15 april gratis optreden in het Scheepvaartmuseum. Toegang is helemaal gratis en op basis van een RSVP. Om het allemaal nóg unieker te maken zal hij een primeur doen van een nieuwe track met saxofonist Benjamin Herman van New Cool Collective. Hierna kunnen de bezoekers de collecties bekijken, zelf art maken, een VR-experience beleven en dansen op de beats van Zwarte Koffie.

3. Monsieur Big

De Lancôme Monsieur Big lijn bevat een fantastische ultra zwarte mascara. Hij geeft 12 keer meer volume dan een andere mascara en zorgt voor een false lash effect. Tussen de haartjes van het borsteltje zit voldoende mascara om de volume in je wimpers te creëren. Klik hier om hem te bestellen.

4. Tria​c​tlon Triple Challenge

T​riumph introduceert de Tria​c​tlon Triple Challenge: een gloednieuwe, leuke work-out en ’s werelds eerste fitnessprogramma dat vrouwen helpt hun innerlijke kracht aan te boren. Een perfecte combinatie voor een complete work-out: 20 min. stretchen, 20 min. snelheid en 20 min. socializen. Kijk op T​riumph introduceert de Tria​c​tlon Triple Challenge: een gloednieuwe, leuke work-out en ’s werelds eerste fitnessprogramma dat vrouwen helpt hun innerlijke kracht aan te boren. Een perfecte combinatie voor een complete work-out: 20 min., 20 min.en 20 min.. Kijk op findtheone.com voor Triaction Triple lessen bij jou in de buurt.

MOER

Nog een leuk terras. Voor wie liever niet in het gras van het Vondelpark zit maar liever de comfort van goede stoelen opzoekt zit MOER op de hoek. Het terras is ruim opgezet en loopt langs de gehele breedte van de glazen pui, waardoor het echt onderdeel van het restaurant is. Ook goed om te weten; elke tweede zondag van de maand kan je op dit terras neerstrijken voor Oesters & Bubbels met live jazzmuziek en oesters voor 1,- euro. Klik Nog een leuk terras. Voor wie liever niet in het gras van het Vondelpark zit maar liever de comfort van goede stoelen opzoekt zit MOER op de hoek. Het terras is ruim opgezet en loopt langs de gehele breedte van de glazen pui, waardoor het echt onderdeel van het restaurant is. Ook goed om te weten; elke tweede zondag van de maand kan je op dit terras neerstrijken voor Oesters & Bubbels met live jazzmuziek en oesters voor 1,- euro. Klik hier voor meer info.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome