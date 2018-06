Flairs Vijf: van de Summer Night Market van deze zomer tot het last minute vaderdag cadeau

De nieuwste producten, evenementen en merken die je deze week moet checken volgens de Flair redactie.

1. Dé appelmoes die smaakt als thuisgemaakt

Zelfgemaakte appelmoes is heerlijk, maar toch altijd even een werkje. HAK, waar het allemaal begon met appelmoes, introduceert daarom Grove Moes 0%: een friszoete appelmoes zonder toegevoegd suiker met een wat grovere textuur die smaakt als thuisgemaakt. De moes is bereid volgens een speciaal procedé met appels van eigen bodem die van nature een laag suikergehalte bevatten. Hierdoor is Grove Moes 0% niet alleen heel erg lekker, maar heeft de moes ook, net als de andere appelmoezen uit het HAK 0% assortiment, een van nature laag suikerpercentage.

2. Sissy-Boy organiseert een Summer Night Market

Dit jaar organiseert Sissy-Boy de eerste echte Summer Night Market op donderdagavond 28 juni in Amsterdam-Noord. Het wordt de ultieme Sissy-Boy avond, de markt vindt namelijk deels plaats op het Sissy-Boy hoofdkantoor – het creatieve hart van Sissy-Boy. De Summer Night Market is aan het zonnige IJ, waar de Sissy-Boy Daily en Hangar zorgen voor drinks en bites. Klik hier voor meer info.

3. Met deze verfstiften versier je werkelijk alles!

Of het nu gaat om fashionitems, interieuraccessoires of cadeautjes, met Pilot Pintor-markers zijn de DIY mogelijkheden eindeloos. Het zijn handige verfstiften met pigmentrijke inkt die werkelijk elke oppervlakte dekt. Hiermee versier je dus alles! Zelfs de meest poreuze of donkere materialen. Extra leuk: naast de Pintor-markers is er ook de DIY set waarmee je je eigen tote bag kan maken. Met in totaal 24 verschillende kleuren kan je je helemaal uitleven.

4. Het wijnfestival van het jaar

In twee weekenden van juni kunnen we heerlijke wijnen drinken bij Bacchus Wijnfestival. Het mooie Amsterdamse Bos wordt omgetoverd in een sprookjesparadijs waar bij schemering schitterende lampjes gaan branden en de gezelligheid de overhand neemt. De klinkende glazen en de ontkurkte flessen zorgen ervoor dat we ons even in Frankrijk wanen. Bij Bacchus Wijnfestival denk je natuurlijk alleen aan wijn maar er zijn ook heerlijke biertjes aanwezig en de eettentjes ontbreken gelukkig ook niet want bij goede… Klik hier voor meer info.

5. Last minute vaderdag cadeau

HEMA lanceert deze week in alle winkels en op de webshop een nieuw assortiment met wijn-cadeauverpakkingen. Vanaf nu staan maar liefst negen verschillende wijnen voor elke gelegenheid met een bijpassende, feestelijke ‘echt HEMA’ verpakking in de schappen. Al voor €9 heb je een mooi vormgegeven en lekker cadeau dat je niet eens meer hoeft in te pakken. Met dit permanente winkelschap voor cadeauwijnen wil HEMA zich onderscheiden door het bieden van gemak, design en snelheid.